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Світоліна переграла Голубич та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open

Світоліна зіграє в 1/8 фіналу
Сьогодні 13:54 326 0
Світоліна переграла Голубич та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
Фото - Getty Images
#Голубич, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) обіграла Вікторія Голубич (85) зі Швейцарії у третьому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину та 7 хвилин. Світоліна двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти Лінди Носкової (50) з Чехії, яка у третьому колі обіграла Ігу Швьонтек.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Третє коло, 20 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Голубич (Швейцарія) 6:2, 6:3

Раніше Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open.

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