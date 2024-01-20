Світоліна переграла Голубич та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) обіграла Вікторія Голубич (85) зі Швейцарії у третьому колі Australian Open.
Матч тривав 1 годину та 7 хвилин. Світоліна двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.
В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти Лінди Носкової (50) з Чехії, яка у третьому колі обіграла Ігу Швьонтек.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Третє коло, 20 січня
Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Голубич (Швейцарія) 6:2, 6:3
Раніше Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open.