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Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося

У першій десятці рейтингу наймолодших гравців, які дебютували в УПЛ, - відразу 6 нападників, а двоє футболістів трагічно закінчили своє життя...
Сьогодні 14:04 Максим Розенко 247 0
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося

Джерело - Чемпіон.

Очолює рейтинг наймолодших гравців УПЛ вихованець футбольної академії харківського Металіста Кирило Дігтярь, який дебютував у першій команді 3 травня 2023-го у віці 15 років 159 днів. Кирило виступає за збірні України (U-16 та U-17). Зараз центральному захиснику 16 років, тож будемо й далі стежити за його кар’єрою.

До Дігтяря понад 20 років рейтинг очолював Юрій Фенін, який провів свою першу гру за Таврію 4 листопада 1992-го у віці 15 років і 186 днів. Загалом за Таврію нападник зіграв 13 матчів, а в 1996 році поїхав до Молдови, де 1997-го став чемпіоном країни у складі Конструкторула. Далі були виступи в Білорусі. Закінчував Фенін в Естонії, де у 2000-му став чемпіоном у складі Левадії, а наступного року виграв Кубок та Суперкубок Естонії. Після футболу залишився в цій країні, в містечку Маарду, працював начальником виробництва на хімічному заводі й при цьому зберіг громадянство України. 

Півзахисник Володимир Гапон першу гру за Волинь зіграв 20 травня 1995-го у віці 15 років 290 днів. Далі в кар’єрі Гапона були Чорноморець, де за два сезони хавбек забив 12 голів, Нива Вінниця, охтирський Нафтовик та Десна Чернігів. Закінчив Володимир у Волині 2008 року, куди повертався двічі. Після цього розпочав тренерську роботу. 

Уродженець Керчі Сергій Коврижкін свій перший матч за Таврію провів 12 травня 1995-го у віці 15 років 314 днів. Ця гра стала для нього єдиною у складі першого чемпіона України. В 1999 році нападник зробив спроби закріпитися в Чорноморці, але в підсумку провів за першу команду лише 3 матчі. Далі були житомирське Полісся, Оболонь і аматорські команди. Закінчив кар’єру 2007-го в сімферопольському Ігро-Сервісі. Трагічно загинув при купанні у морі через два дні після свого 30-річчя. 

На 5 сходинці рейтингу - Олексій Телятников, який зіграв свій дебютний матч за Торпедо Запоріжжя 15 вересня 1996-го у віці 15 років 329 днів. Потім у кар’єрі нападника були Дніпро, Миколаїв, Кривбас, Олександрія, але в жодній з команд він не став гравцем основного складу. Закінчив кар’єру в харківському Арсеналі у 24 роки (2004).      

На шостій позиції - єдиний воротар у цьому рейтингу Сергій Перхун. Сергій дебютував у Дніпрі 8 жовтня 1993-го, коли йому виповнилось 16 років та 23 дні. Далі були тираспольський Шериф та московський ЦСКА, в матчі якого і трапилася трагедія. 18 серпня 2001 року в Махачкалі під час поєдинку Анжі - ЦСКА в ігровому зіткненні (пішов на м’яч і в повітрі зіткнувся головою з нападником) Перхун отримав черепно-мозкову травму. Підсумок трагічний - тижневе перебування в комі, з якої так і не вийшов. Українець не дожив 7 днів до свого 24-ліття (помер 28 серпня 2001 року). 

Віталій Іванко дебютував у донецькому Металурзі 18 травня 2008-го, коли йому було 16 років 39 днів. У наступні 5 сезонів нападник зіграв за Металург у 48 матчах, забив 2 голи. Далі були Кіпр, Білорусь, Грузія, Греція і Чорногорія. Повісив бутси на цвях у Таврії у 26 років (2008). 

8 місце рейтингу - в Івана Малімона, який зіграв за Темп із Шепетівки 7 жовтня 1994-го у віці 16 років 39 днів. Іван став справжнім футбольним пілігримом - за 12 років змінив 18 клубів (!). У 2000 році грав спочатку в Греції, а потім у Саудівській Аравії. Далі були лише українські команди. Закінчив кар’єру в 28 - у кримському Хіміку в 2006 році. 

Данило Санін зіграв 18 вересня 2021 року за Маріуполь у віці 16 років 81 день.

На 10-му місці рейтингу - захисник Павло Рибковський, який дебютував в УПЛ 30 жовтня 2005-го, зігравши за Волинь у віці 16 років 110 днів. Після Луцька в кар’єрі Павла були Закарпаття та Арсенал зі Білої Церкви. 

Як бачимо, зірками українського футболу серед представників цього рейтингу ніхто не став. Найближче був Сергій Перхун, життя якого трагічно обірвалося у 23 роки. За три дні до бездольного матчу в Махачкалі Перхун дебютував у збірній України.    

Максим Розенко, Чемпіон

Наймолодші футболісти УПЛ

#

Вік

Гравець

Дата народження

Перший матч

Клуб

1

15 років 159 днів

Кирило Дігтярь

25 листопада 2007

3 травня 2023

"Металіст"

2

15 років 186 днів

Юрій Фенін

28 березня 1977

4 листопада 1992

"Таврія"

3

15 років 290 днів

Володимир Гапон

3 серпня 1979

20 травня 1995

"Волинь"

4

15 років 314 днів

Сергій Коврижкін

2 липня 1979

12 травня 1995

"Таврія"

5

15 років 329 днів

Олексій Телятников

21 жовтня 1980

15 вересня 1996

"Торпедо" (З)

6

16 років 34 дні

Сергій Перхун

4 вересня 1977

8 жовтня 1993

"Дніпро"

7

16 років 39 днів

Віталій Іванко

9 квітня 1992

18 травня 2008

"Металург" (Д)

8

16 років 75 днів

Іван Малімон

24 липня 1978

7 жовтня 1994

"Темп"

9

16 років 81 день

Данііл Савін

29 червня 2005

18 вересня 2021

"Маріуполь"

10

16 років 110 днів

Павло Рибковський

12 липня 1989

30 жовтня 2005

"Волинь"

Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського

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