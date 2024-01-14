Миколенко: На полі намагаюся забути про війну

Захисник Евертона Віталій Миколенко намагається не думати про війну в Україні під час матчів.

Про це він розповів пресслужбі "ірисок".

"Я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше, тому що це жахливо для всього світу. На полі намагаюся забути про війну, тому що це не допомагає мені. Я концентруюся на хороших емоціях і намагаюся надсилати хороші меседжі українському народу. Думаю, для нашої країни це добре, якщо я добре граю", – сказав Миколенко.