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Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони

Іноземні фани в захваті від гри воротаря "вершкових"
Сьогодні 00:56 Андрій Дунець 443 0
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони
#Андрій Лунін, #Барселона, #Ель Класико, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін упевнено провів фінал Суперкубка Іспанії між мадридським Реалом та каталонською Барселоною, який завершився з рахунком 4:1 на користь "королівського клубу".

Рахунок міг бути не таким переконливим, якби не втручання українського воротаря.

Відео сейвів Андрія

Статистичний ресурс Sofascore оцінив гру Луніна в 7,4 бала.

А у твіттері іноземні фани на емоціях сиплять компліменти голкіперу збірної України.

Навіть порівнюють із Мануелем Ноєром!..

...та Ікером Касільясом!

І запустили своєрідний флешмоб із "постами вдячності" для нашого воротаря:

Нагадаємо, у півфіналі проти Атлетико на воротах Реала грав Кепа Аррісабалаґа. Іспанець тоді отримав негативні відгуки за свій виступ, а дружина Луніна відразу після матчу опублікувала в інстаграмі допис із явним натяком, що її чоловік кращий за свого іспанського конкурента.

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