Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони

Іноземні фани в захваті від гри воротаря "вершкових"

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін упевнено провів фінал Суперкубка Іспанії між мадридським Реалом та каталонською Барселоною, який завершився з рахунком 4:1 на користь "королівського клубу".

Рахунок міг бути не таким переконливим, якби не втручання українського воротаря.

Відео сейвів Андрія

Статистичний ресурс Sofascore оцінив гру Луніна в 7,4 бала.

А у твіттері іноземні фани на емоціях сиплять компліменти голкіперу збірної України.

Навіть порівнюють із Мануелем Ноєром!..

...та Ікером Касільясом!

І запустили своєрідний флешмоб із "постами вдячності" для нашого воротаря:

This must be general knowledge that all are aware of.



Appreciation post for our boy Lunin 👏🏽👏🏽👏🏽#HalaMadrid pic.twitter.com/AHmX9jSXOb — ❝𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃𝐈𝐒𝐓𝐀❞ (@rshad_ninja) January 14, 2024

Lunin appreciation post... We couldn't have done it without him. pic.twitter.com/BokWyv6pLg — GODSON ⚽ (@Godson_Onye) January 14, 2024

Нагадаємо, у півфіналі проти Атлетико на воротах Реала грав Кепа Аррісабалаґа. Іспанець тоді отримав негативні відгуки за свій виступ, а дружина Луніна відразу після матчу опублікувала в інстаграмі допис із явним натяком, що її чоловік кращий за свого іспанського конкурента.

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