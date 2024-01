Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони

Андрій Лунін упевнено провів фінал Суперкубка Іспанії між мадридським Реалом та каталонською Барселоною, який завершився з рахунком 4:1 на користь "королівського клубу".

Рахунок міг бути не таким переконливим, якби не втручання українського воротаря.

Статистичний ресурс Sofascore оцінив гру Луніна в 7,4 бала.

А у твіттері іноземні фани на емоціях сиплять компліменти голкіперу збірної України.

Навіть порівнюють із Мануелем Ноєром!..

...та Ікером Касільясом!

І запустили своєрідний флешмоб із "постами вдячності" для нашого воротаря:

Appreciation post for our boy Lunin 👏🏽👏🏽👏🏽#HalaMadrid pic.twitter.com/AHmX9jSXOb