Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони

Джерело - Чемпіон.
Андрій Лунін упевнено провів фінал Суперкубка Іспанії між мадридським Реалом та каталонською Барселоною, який завершився з рахунком 4:1 на користь "королівського клубу".
Рахунок міг бути не таким переконливим, якби не втручання українського воротаря.
Відео сейвів Андрія
Статистичний ресурс Sofascore оцінив гру Луніна в 7,4 бала.
А у твіттері іноземні фани на емоціях сиплять компліменти голкіперу збірної України.
Навіть порівнюють із Мануелем Ноєром!..
ANDRIY LUNIN pic.twitter.com/kZ66PaMQ9z— 🔝 (@neophecy) January 14, 2024
...та Ікером Касільясом!
lunin this season pic.twitter.com/OFOrgFfQAO— alena (@mzdrics) January 14, 2024
І запустили своєрідний флешмоб із "постами вдячності" для нашого воротаря:
This must be general knowledge that all are aware of.— ❝𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃𝐈𝐒𝐓𝐀❞ (@rshad_ninja) January 14, 2024
Appreciation post for our boy Lunin 👏🏽👏🏽👏🏽#HalaMadrid pic.twitter.com/AHmX9jSXOb
Lunin appreciation post... We couldn't have done it without him. pic.twitter.com/BokWyv6pLg— GODSON ⚽ (@Godson_Onye) January 14, 2024
Lunin appreciation tweet 🤍🤍🔥🔥 pic.twitter.com/g2JJnMgFG8— ZEUS🐐👑 (@RMAzeus) January 14, 2024
Нагадаємо, у півфіналі проти Атлетико на воротах Реала грав Кепа Аррісабалаґа. Іспанець тоді отримав негативні відгуки за свій виступ, а дружина Луніна відразу після матчу опублікувала в інстаграмі допис із явним натяком, що її чоловік кращий за свого іспанського конкурента.
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