Джерело - Anastasiia Tomazova.

Дружина воротаря мадридського Реала Андрія Луніна після півфінального матчу "вершкових" у Суперкубку Іспанії проти Атлетико опублікувала допис у сторіз Instagram на підтримку свого чоловіка, який водночас є прихованою реакцією на непереконливий виступ його конкурента - Кепи Аррісабалаґи.

"Без сумніву, номер 1", - підписала Анастасія спільне фото з Андрієм, тегнувши його.

В цьому матчі Реал святкував перемогу з рахунком 5:3 після овертайму, а Кепа зіграв невпевнено щонайменше під час однієї гольової атаки "матрацників". Іспанський голкіпер, орендований у Челсі та покликаний стати головною заміною травмованому Тібо Куртуа, від статистичного ресурсу Sofascore отримав найнижчу оцінку (6.0) серед футболістів обох команд, що розпочинали гру у стартовому складі.

У фіналі Реал зіграє з переможцем пари Барселона - Осасуна, який визначиться у четвер, 11 січня.

Анчелотті: Лунін та Кепа гратимуть по черзі

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