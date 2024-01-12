Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Кевін Джонсон отримав російський паспорт після указу президента росії (терористичної країни) владіміра путіна.

44-річний атлет, який у 2009 році програв Віталієві Кличку рішенням судів у бою за титул чемпіона світу за версією WBC, з'явився на процедуру підписання документа саме у футболці із зображенням міжнародного злочинця.

Відео

With no brain left, American boxer Kevin Johnson became a Russian citizen. pic.twitter.com/6gldKT4ahr — Igor Sushko (@igorsushko) January 11, 2024

Як повідомляють російські "ЗМІ", Джонсон буде зареєстрований як мешканець Самари, де матиме власну квартиру та працюватиме тренером у центрі олімпійської підготовки.

За свою кар'єру Джонсон провів 60 боїв: 36 перемог, 22 поразки та 2 нічиї.

Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua