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Сором дня: американець, якого бив Кличко, отримав російське громадянство у футболці з путіним

Сьогодні 18:35 Андрій Дунець 208 0
Сором дня: американець, якого бив Кличко, отримав російське громадянство у футболці з путіним

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Кевін Джонсон отримав російський паспорт після указу президента росії (терористичної країни) владіміра путіна.

44-річний атлет, який у 2009 році програв Віталієві Кличку рішенням судів у бою за титул чемпіона світу за версією WBC, з'явився на процедуру підписання документа саме у футболці із зображенням міжнародного злочинця.

Відео

Як повідомляють російські "ЗМІ", Джонсон буде зареєстрований як мешканець Самари, де матиме власну квартиру та працюватиме тренером у центрі олімпійської підготовки.

За свою кар'єру Джонсон провів 60 боїв: 36 перемог, 22 поразки та 2 нічиї.

Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”

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