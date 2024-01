Американський боксер Кевін Джонсон отримав російський паспорт після указу президента росії (терористичної країни) владіміра путіна.

44-річний атлет, який у 2009 році програв Віталієві Кличку рішенням судів у бою за титул чемпіона світу за версією WBC, з'явився на процедуру підписання документа саме у футболці із зображенням міжнародного злочинця.

With no brain left, American boxer Kevin Johnson became a Russian citizen. pic.twitter.com/6gldKT4ahr