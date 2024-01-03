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Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико

Вчора 23:50 Андрій Дунець 408 0
Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик результативно долучився до гольової феєрії, яку влаштували Жирона й мадридський Атлетико в першому таймі матчу 19-го туру іспанської Ла Ліги.

На 39-й хвилині під час розіграшу кутового український нападник господарів у дотик перевів м'яч на далеку штангу, де передачу замкнув Дейлі Блінд - 3:1.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 3:2 на користь Жирони.

Завдяки цьому асисту Довбик вийшов на 3 місце в Ла Лізі за системою "гол+пас" (11+5), вище - лише Джуд Беллінґем (13+2) і Борха (12+1) Майораль.

Стало відомо, скільки Челсі готовий запропонувати Жироні за Довбика

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