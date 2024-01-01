З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд

Джерело - Чемпіон.
Назарій Русин привітав українців із Новим роком дебютним забитим м'ячем за Сандерленд.
Сталося це в межах 26-го туру Чемпіоншипа в матчі проти Престона.
На 44-й хвилині колишній нападник Динамо та Зорі вдало зіграв на випередження у штрафному майданчику суперника, відгукнувшись на передачу Джека Кларка.
Відео
Гол Назарія дозволив Сандерленду подвоїти перевагу - 2:0.
Русин: Чемпіоншип дещо змахує на UFC
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