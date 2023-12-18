Сандерленд Русина призначив нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером Сандерленда призначений Майкл Біл.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розрахований до 2026 року. 43-річний англієць, за даними Фабріціо Романо, був "таємним" кандидатом на посаду тренера "святих", оскільки не далося досягнути успіху у переговорах з Віллом Стіллом з Реймса.
Нагадаємо, що на початку жовтня Біл був звільнений з Рейнджерс.
Раніше керівництво Сандерленда в односторонньому порядку ухвалило рішення про звільнення головного тренера Тоні Моубрея.
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