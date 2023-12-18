Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 14:19 883
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 17:34 253
Скрипник розірвав контракт із Ворсклою - ЗМІ
Сьогодні 16:25 287
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 15:30 82870
Визначились пари раунду плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 15:18 488
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 14:27 349103 6
Шахтар зіграє проти Марселя: визначились пари раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 14:20 495
Арсенал зіграє з Порту: визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:19 837
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було
Сьогодні 13:18 50182
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 12:10 1133
Прямі трансляції

Сандерленд Русина призначив нового головного тренера

Сандерленд призначив нового головного тренера
Сьогодні 17:27 205 0
Сандерленд Русина призначив нового головного тренера
#Сандерленд, #Майкл Біл

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Сандерленда призначений Майкл Біл.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований до 2026 року. 43-річний англієць, за даними Фабріціо Романо, був "таємним" кандидатом на посаду тренера "святих", оскільки не далося досягнути успіху у переговорах з Віллом Стіллом з Реймса.

Нагадаємо, що на початку жовтня Біл був звільнений з Рейнджерс.

Раніше керівництво Сандерленда в односторонньому порядку ухвалило рішення про звільнення головного тренера Тоні Моубрея.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу 2136
Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було 3824
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 10129
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 349103 6
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 82870
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було 50182
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86108
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3233 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46510
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17788 6
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90926
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22253