Сандерленд Русина призначив нового головного тренера

Сандерленд призначив нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Сандерленда призначений Майкл Біл.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований до 2026 року. 43-річний англієць, за даними Фабріціо Романо, був "таємним" кандидатом на посаду тренера "святих", оскільки не далося досягнути успіху у переговорах з Віллом Стіллом з Реймса.

Нагадаємо, що на початку жовтня Біл був звільнений з Рейнджерс.

Раніше керівництво Сандерленда в односторонньому порядку ухвалило рішення про звільнення головного тренера Тоні Моубрея.

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