Русин: Чемпіоншип дещо змахує на UFC

Український нападник Сандерленда Назарій Русин виділив особливості стилістики Чемпіоншипу.

Про це розповів сам футболіст.

"Кожна гра в Чемпіоншипі – дуже важка. Дуже конкурентоспроможний чемпіонат, в якому кожен може обіграти кожного. Неважливо, чи твій суперник внизу або вгорі. Виграв одну гру і можеш піднятися на 5-7 позицій. Програєш – так само скочуєшся вниз.

Після перших матчів я хлопцям сказав, що у вас Чемпіоншип дещо змахує на UFC, якщо говорити про планку боротьби. Я був в шоку, коли в іграх були досить серйозні стики, за які не свистять. В Україні за таке б дали червону, а тут – грайте далі. Повірте, тут такі стики, що в УПЛ половина команди сиділа на жовтих. В Чемпіоншипі немає VAR, можливо, через це тут так жорстко смаляться на полі.

В Чемпіоншипі все дуже швидко змінюється. Потрібно виходити на кожну гру з максимальною концентрацією. Всі 24 команди рубаються на пристойному рівні. Я б поставив його у топ-7 серед всіх європейських чемпіонатів. Тут дуже високий рівень. Можна рости та прогресувати. Навіть якщо я не залишуся в Англії надовго, цей досвід однозначно допоможе мені надалі, - сказав Русин.