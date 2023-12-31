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Промах року: в Англії футболіст не влучив по м'ячу перед порожніми воротами

Головний фейл 2023-го стався під завісу 2023-го?
Сьогодні 10:04 Андрій Дунець 394 0
Промах року: в Англії футболіст не влучив по м'ячу перед порожніми воротами

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мідлсбро Айзея Джонс дуже "майстерно" розпорядився своїм шансом у матчі 25-го туру Чемпіоншипа проти Гаддерсфілда.

24-річний англієць, обігравши голкіпера суперників і опинившись перед абсолютно порожніми воротами, примудрився не влучити по м'ячу.

Захисник другого шансу Айзеї давати не став і сильно вибив круглого якомога далі.

Відео

На щастя Джонса, гра завершилась перемогою Боро - 2:1.

Підопічні Майкла Карріка активно борються за потрапляння у плей-оф - наразі відставання від заповітної зони складає 3 очки.

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