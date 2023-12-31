Промах року: в Англії футболіст не влучив по м'ячу перед порожніми воротами

Джерело - Чемпіон.
Нападник Мідлсбро Айзея Джонс дуже "майстерно" розпорядився своїм шансом у матчі 25-го туру Чемпіоншипа проти Гаддерсфілда.
24-річний англієць, обігравши голкіпера суперників і опинившись перед абсолютно порожніми воротами, примудрився не влучити по м'ячу.
Захисник другого шансу Айзеї давати не став і сильно вибив круглого якомога далі.
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На щастя Джонса, гра завершилась перемогою Боро - 2:1.
Підопічні Майкла Карріка активно борються за потрапляння у плей-оф - наразі відставання від заповітної зони складає 3 очки.
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