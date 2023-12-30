Мілевський: Не вважаю, що зараз важливо говорити українською, і взагалі я – білорус

Дуже неоднозначне висловлювання ексфутболіста

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський провів перший етер у своїй кар'єрі стрімера, під час якого висловився на тему української мови.

Міля вважає, що розмовляти державною в Україні не обов'язково.

"У нас не було української школи, ми завжди тренувалися. Не було часу вивчати українську мову. Тим більше всі розмовляли російською. Не вважаю, що це так важливо зараз - говорити українською. Потрібно мати свою якусь позицію. І багато військових, які воюють, говорять російською. Жодної проблеми в цьому я не бачу. І взагалі я – білорус, ми говорили завжди російською. Тому не вважаю, що суто мова важлива", – сказав Артем під час гри у FC 24 зі своїм другом.

20% із зібраних коштів на стрімі Мілевський пожертвує на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Олександр Алієв повідомляв, що його ексодноклубник був у комі.

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