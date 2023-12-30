Головне
Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади
Сьогодні 20:50 501
Лос-Анджелес оголосив про підписання легенди Тоттенгема Льоріса
Сьогодні 21:52 163
Челсі без Мудрика переграв Лутон, Евертон з Миколенком поступився Вулвергемптону: результати матчів АПЛ
Сьогодні 21:29 709
Емполі з Коваленком розписав мирову з Кальярі, Мілан переграв Сассуоло: результати 18 туру Серії А
Сьогодні 21:00 668
Карлсен всьоме став чемпіоном світу у бліці
Сьогодні 17:36 371
Довбик – найкращий футболіст України 2023 року
Сьогодні 13:20 771 1
Судаков — найкращий гравець Шахтаря у 2023 році
Сьогодні 11:11 278
Сімеоне зацікавлений у трансфері Довбика
Сьогодні 08:29 580
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 08:05 65395
Дженоа з Маліновським зіграла внічию з Інетром, Наполі розписав мирову з Монцею: результати матчів Серії А
Вчора 23:50 662
Блоги
Мілевський: Не вважаю, що зараз важливо говорити українською, і взагалі я – білорус
Мілевський: Не вважаю, що зараз важливо говорити українською, і взагалі я – білорус Андрій Дунець
Сьогодні 21:05 869
Сейв дня: Трубін врятував Бенфіку від пропущеного гола під час виходу сам на сам
Сейв дня: Трубін врятував Бенфіку від пропущеного гола під час виходу сам на сам Андрій Дунець
Сьогодні 10:41 1123
День в історії. 48 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі
День в історії. 48 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:02 3349
Історія дня: Миколенко позбавив уболівальника 1000 фунтів своєю чистою грою проти Ман Сіті
Історія дня: Миколенко позбавив уболівальника 1000 фунтів своєю чистою грою проти Ман Сіті Андрій Дунець
Вчора 15:19 12158
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Nastya Bolshakova
Вчора 13:28 16218 1
Продайте Зінченка і виграйте чемпіонат: фани Арсенала знищили українця після матчу проти Вест Гема
Продайте Зінченка і виграйте чемпіонат: фани Арсенала знищили українця після матчу проти Вест Гема Андрій Дунець
Вчора 13:02 925
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Вчора 10:05 13313
Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ
Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ Андрій Дунець
28.12.2023 07:45 1811
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Андрій Твердохліб
28.12.2023 06:02 17361
Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес
Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес Андрій Дунець
27.12.2023 22:31 5428
Відео дня: Моурінью зателефонував іншому тренеру під час пресконференції
Відео дня: Моурінью зателефонував іншому тренеру під час пресконференції Андрій Дунець
26.12.2023 13:02 1243
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
25.12.2023 21:07 61539
Українські ветерани на Invictus Games - лауреати відзнаки Незламний дух України
Українські ветерани на Invictus Games - лауреати відзнаки Незламний дух України Андрій Дунець
25.12.2023 13:46 976
"Зінченко – це тягар Арсенала": легендарний футболіст МЮ знищив українця під час матчу з Ліверпулем
"Зінченко – це тягар Арсенала": легендарний футболіст МЮ знищив українця під час матчу з Ліверпулем Андрій Дунець
25.12.2023 10:11 1769 1
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ Андрій Дунець
23.12.2023 19:28 3268
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Максим Розенко
23.12.2023 16:48 2212
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
22.12.2023 15:32 28133
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
22.12.2023 15:28 149512
Трубін пропустив красень-гол після шаленого дальнього удару в матчі з командою 2-го дивізіону
Трубін пропустив красень-гол після шаленого дальнього удару в матчі з командою 2-го дивізіону Андрій Дунець
22.12.2023 10:32 1584
Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови
Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови Андрій Дунець
22.12.2023 08:07 8550
Прямі трансляції

Мілевський: Не вважаю, що зараз важливо говорити українською, і взагалі я – білорус

Дуже неоднозначне висловлювання ексфутболіста
Сьогодні 21:05 Андрій Дунець 874 0
Мілевський: Не вважаю, що зараз важливо говорити українською, і взагалі я – білорус
#Артем Мілевський

Джерело - Твіч-канал Артема Мілевського.

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський провів перший етер у своїй кар'єрі стрімера, під час якого висловився на тему української мови.

Міля вважає, що розмовляти державною в Україні не обов'язково.

"У нас не було української школи, ми завжди тренувалися. Не було часу вивчати українську мову. Тим більше всі розмовляли російською. Не вважаю, що це так важливо зараз - говорити українською. Потрібно мати свою якусь позицію. І багато військових, які воюють, говорять російською. Жодної проблеми в цьому я не бачу. І взагалі я – білорус, ми говорили завжди російською. Тому не вважаю, що суто мова важлива", – сказав Артем під час гри у FC 24 зі своїм другом.

20% із зібраних коштів на стрімі Мілевський пожертвує на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Олександр Алієв повідомляв, що його ексодноклубник був у комі.

"Ти не кукурікай": Алієв жорстко звернувся до Фаріон, яка засудила російськомовних військових

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 14701
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 10470
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 65395
Сейв дня: Трубін врятував Бенфіку від пропущеного гола під час виходу сам на сам Сейв дня: Трубін врятував Бенфіку від пропущеного гола під час виходу сам на сам 1123
День в історії. 48 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі День в історії. 48 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі 3350
Збірна Швеції переграла Канаду: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції переграла Канаду: результати матчів чемпіонату світу U-20 875
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57352
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46347
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 149512
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28133
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13874
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84697