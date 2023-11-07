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"Ти не кукурікай": Алієв жорстко звернувся до Фаріон, яка засудила російськомовних військових

Сьогодні 17:11 Андрій Дунець 221 0
"Ти не кукурікай": Алієв жорстко звернувся до Фаріон, яка засудила російськомовних військових
#Олександр Алієв

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Олександр Алієв, який нині служить у ЗСУ, записав емоційне звернення до мовознавиці та колишньої депутатки Ірини Фаріон після її осудливих слів про російську мову в армії.

"Послухай, на передовій дуже багато наших пацанів розмовляють російською мовою. А ти — Фаріон чи Фараон — хто ти там... Ти не кукурікай, зрозуміло? Зараз можеш сидіти собі спокійно й розмовляти, а там гинуть наші пацани.

Яке ти взагалі маєш право говорити на пацанів, які захищають твою ж дупу й захищають нашу країну від російської нечисті? Як у вас язик ще повертається, ви, патріотки?.." — заявив Алієв у сторіз свого інстаграма.

Відео

Нагадаємо, напередодні Фаріон звинуватила українських військових, зокрема бійців Азову та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою:

"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм".

Раніше філологині відповів також боксер Олександр Усик, звинувативши її в роботі на Кремль і прочитавши вірша російською мовою.

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