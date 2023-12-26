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Відео дня: Моурінью зателефонував іншому тренеру під час пресконференції

Жозе вкотре продемонстрував, що він Особливий
Сьогодні 13:02 Андрій Дунець 235 0
Відео дня: Моурінью зателефонував іншому тренеру під час пресконференції
#Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер італійської Роми Жозе Моурінью зателефонував Рікарду Формозінью, наставникові єгипетського Ф'ючера, коли той саме давав пресконференцію після матчу 1/2 фіналу Суперкубка Єгипту проти Пайрамідс.

Ф'ючер здолав свого суперника в серії пенальті з рахунком 14:13 після безгольового ігрового часу. З'ясувалося, що за матчем стежив сам Моурінью, якому Формозінью колись допомагав під час роботи в англійських Манчестер Юнайтед і Тоттенгемі. Відтак "Особливий" вирішив привітати колегу з перемогою.

"Вибачте, хлопці, я повинен відповісти... Це Жозе Моурінью", - сказав 67-річний Формозінью журналістам і підняв слухавку.

Але розмова з іменитим земляком тривала недовго.

Відео

У фіналі Суперкубка Єгипту Ф'ючер зустрінеться з Аль-Ахлі.

Рома розпочала переговори з Моурінью щодо продовження контракту

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