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Моурінью: Тоттенгем з порожньою кімнатою для трофеїв і мене звільнили за два дні до фіналу

Моурінью прокоментував звільнення з Тоттенгему
Сьогодні 15:10 223 0
Моурінью: Тоттенгем з порожньою кімнатою для трофеїв і мене звільнили за два дні до фіналу
#Рома, #Тоттенгем, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Найбезглуздішим звільненням Жозе Моурінью був відхід з Тоттенгему в 2021 році.

Про це португалець розповів у The Obi One Podcast.

"Коли йдеш, завжди почуваєшся так собі. Я казав, що тренер, якого ніколи не звільняли, – не тренер. Але є різниця, коли ти йдеш сам, а коли за рішенням клубу. Найбезглуздіша ситуація сталася в клубі з порожньою кімнатою для трофеїв. І мене звільнили за два дні до фіналу.

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Ось це був випадок, коли я подумав: "Та гаразд". Тоттенгем ніколи не вигравав, а до фіналу залишилося два дні, але я не зміг взяти в ньому участі. Ось це звільнення погано пахне", – сказав Моурінью.

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