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Довбик холоднокровно реалізував пенальті в матчі Ла Ліги, довівши рахунок до розгромного

10-й гол Артема в 16 матчах!
Сьогодні 00:36 Андрій Дунець 231 0
Довбик холоднокровно реалізував пенальті в матчі Ла Ліги, довівши рахунок до розгромного
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик оформив дубль у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії  між Жироною та Алавесом.

На 59-й хвилині український форвард господарів упевнено реалізував пенальті, зробивши рахунок 3:0.

Відео

В підсумку цей гол виявився останнім у грі.

Нагадаємо, свій перший м'яч у цій зустрічі Довбик відсвяткував у стилі Халка. Тепер на рахунку Артема - 10 голів у 16 матчах Ла Ліги.

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