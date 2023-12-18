Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:19 1073
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Вчора 23:55 267
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Вчора 23:07 667
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Вчора 17:34 466
Скрипник розірвав контракт із Ворсклою - ЗМІ
Вчора 16:25 516
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 15:30 82986
Визначились пари раунду плей-оф Ліги конференцій
Вчора 15:18 688
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Вчора 14:27 349229 6
Шахтар зіграє проти Марселя: визначились пари раунду плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:20 643
Арсенал зіграє з Порту: визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 13:19 1061
Блоги
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка Андрій Дунець
Вчора 23:07 663
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу Андрій Дунець
Вчора 17:34 466
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Максим Розенко
Вчора 12:10 1197
Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні
Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні Андрій Дунець
Вчора 10:11 914
Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом
Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом Андрій Дунець
Вчора 09:05 920
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою Андрій Дунець
Вчора 07:15 1638
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Максим Розенко
17.12.2023 09:30 582
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар Андрій Дунець
17.12.2023 00:41 2958
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ Андрій Дунець
16.12.2023 20:19 4291
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича Андрій Дунець
16.12.2023 18:38 3111
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку Андрій Дунець
16.12.2023 09:57 2053
Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан
Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан Зіна
15.12.2023 13:04 35005 1
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан Nastya Bolshakova
15.12.2023 12:52 8546
Арсенал привітав Зінченка з днем народження
Арсенал привітав Зінченка з днем народження Андрій Твердохліб
15.12.2023 12:47 762
Історія, яка змінила футбол назавжди - 28 років тому суд виніс вирок у справі Босмана
Історія, яка змінила футбол назавжди - 28 років тому суд виніс вирок у справі Босмана Андрій Твердохліб
15.12.2023 12:24 4741 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
15.12.2023 11:26 312032
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе Андрій Дунець
14.12.2023 09:59 1341
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
14.12.2023 01:42 2131
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів Андрій Дунець
13.12.2023 23:07 832
"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД
"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД Андрій Дунець
13.12.2023 18:46 1520
Прямі трансляції

Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка

Не зупиняйте цю Машину!
Вчора 23:07 Андрій Дунець 667 0
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик відкрив рахунок у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії  між Жироною та Алавесом.

На 23-й хвилині український нападник каталонців удало зіграв на добиванні, опинившись на лінії воротарського вже фактично перед порожньою рамкою.

Відео

Цей гол став для Довбика 9-м у 16 матчах Ла Ліги.

Окремої уваги заслуговує святкування Артема. Справжній український Халк!

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь господарів.

Нагадаємо, минулої неділі Довбик змусив іноземні соцмережі шаленіти від себе після гола у ворота Барселони.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було 4012
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою 1640
Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу 2317
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було 50897
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 82986
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 349229 6
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25941
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 62149
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 218236 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86118
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43662 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88253 1