Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка

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Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик відкрив рахунок у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Алавесом.

На 23-й хвилині український нападник каталонців удало зіграв на добиванні, опинившись на лінії воротарського вже фактично перед порожньою рамкою.

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Цей гол став для Довбика 9-м у 16 матчах Ла Ліги.

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На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь господарів.

Нагадаємо, минулої неділі Довбик змусив іноземні соцмережі шаленіти від себе після гола у ворота Барселони.

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