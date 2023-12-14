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Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе

Лише одне запитання: "ЯК?!!!"
Сьогодні 01:58 Андрій Дунець 176 0
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе
#Боруссія Дортмунд, #Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Ніклас Зюле став одним із героїв матчу 6-го туру ЛІги чемпіонів між Боруссією Дортмунд і ПСЖ. 

На 17-й хвилині захисник господарів у падінні виконав неймовірний сейв ногою, завадивши забити Кіліанові Мбаппе, який пробивав уже, здавалося, по порожніх воротах.

Відео

У підсумку команди зіграли внічию з рахунком 1:1 і обидві вийшли до плей-оф ЛЧ: Боруссія - з першого місця, ПСЖ - із другого.

Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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