Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін провів непогану гру за мадридський Реал у 16-му турі іспанської Ла Ліги проти Бетіса.

На 31-й та 51-й хвилинах український воротар рятував "королівський клуб" від пропущених голів, демонструючи відмінну реакцію та читання гри.

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Щоправда, в підсумку Луніну не вдалося провести сухий матч — нічия 1:1.

Нагадаємо, днями головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що, можливо, частіше випускатиме голкіпера збірної України на поле.

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