Головне
Харлан здобула срібло на етапі Гран-прі в Орлеані
Вчора 22:07 502
Лейкерс виграли внутрішньосезонний турнір НБА
Сьогодні 09:24 130
Коламбус Крю з Чеберком здолав Лос-Анджелес та виграв МЛС
Сьогодні 08:44 165
Хейні переміг Прогрейса рішенням суддів і здобув титул WBC у першій напівсередній вазі
Сьогодні 08:36 263
Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 845
Збірна України назвала склади на естафети у Гохфільцені
Вчора 22:40 392
Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг переграв Боруссію Дортмунд: результати 14 туру Бундесліги
Вчора 21:37 754
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ
Вчора 21:28 1396
Марусич покинув Верес
Вчора 20:44 318
Кривбас розписав мирову із Зорею у 17 турі УПЛ
Вчора 17:03 347
Блоги
Чеський журнал запропонував росіянам і білорусам виступати в закривавленій формі на Олімпіаді-2024
Чеський журнал запропонував росіянам і білорусам виступати в закривавленій формі на Олімпіаді-2024 Андрій Дунець
Сьогодні 08:00 144
Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ
Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ Андрій Дунець
Сьогодні 00:22 681
Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса
Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса Андрій Дунець
Вчора 20:31 1414
Фантастичний гол Зінченка визнали найкращим м'ячем Арсенала в листопаді
Фантастичний гол Зінченка визнали найкращим м'ячем Арсенала в листопаді Андрій Дунець
Вчора 16:19 753
Проїзд заборонено! Фантастичні сейви Бущана в першій частині сезону
Проїзд заборонено! Фантастичні сейви Бущана в першій частині сезону Андрій Твердохліб
Вчора 14:31 419
"Я випереджав усіх на секунду, а ти, Лео, попереду на три": Зідан і Мессі взяли інтерв'ю в один одного
"Я випереджав усіх на секунду, а ти, Лео, попереду на три": Зідан і Мессі взяли інтерв'ю в один одного Nastya Bolshakova
Вчора 09:00 638
Це удар у спину українцям: реакція посадових осіб на допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024
Це удар у спину українцям: реакція посадових осіб на допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 Андрій Дунець
08.12.2023 21:07 637
Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса
Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса Андрій Дунець
08.12.2023 19:06 3580
Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту
Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту Nastya Bolshakova
08.12.2023 17:35 9105 3
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули Андрій Дунець
08.12.2023 15:20 2710 1
Мудрик пробив у штангу з чудової позиції в матчі АПЛ проти МЮ
Мудрик пробив у штангу з чудової позиції в матчі АПЛ проти МЮ Андрій Дунець
07.12.2023 09:24 2866
Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовження
Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовження Андрій Твердохліб
07.12.2023 09:21 1766
Мудрик оформив свій перший асист у сезоні АПЛ у грі проти Манчестер Юнайтед
Мудрик оформив свій перший асист у сезоні АПЛ у грі проти Манчестер Юнайтед Андрій Дунець
07.12.2023 08:55 1228
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Андрій Дунець
07.12.2023 07:30 9297
"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича
"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича Nastya Bolshakova
06.12.2023 19:26 1065
Алієв українською мовою привітав військових із Днем ЗСУ
Алієв українською мовою привітав військових із Днем ЗСУ Андрій Дунець
06.12.2023 16:57 539
Відео дня: Яремчук забив свій перший гол за Валенсію у матчі Кубка Іспанії
Відео дня: Яремчук забив свій перший гол за Валенсію у матчі Кубка Іспанії Андрій Дунець
05.12.2023 22:42 1690
Дружина Маліновського дотепно обурилась асистом Коваленка в матчі проти команди її чоловіка
Дружина Маліновського дотепно обурилась асистом Коваленка в матчі проти команди її чоловіка Андрій Дунець
04.12.2023 19:15 1244
Ганьба дня: у Португалії суддя не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його з поля
Ганьба дня: у Португалії суддя не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його з поля Андрій Дунець
04.12.2023 15:58 10664
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років Андрій Твердохліб
04.12.2023 15:20 5480
Прямі трансляції

Чеський журнал запропонував росіянам і білорусам виступати в закривавленій формі на Олімпіаді-2024

Видання креативно обурилося ганебному рішенню МОК
Сьогодні 08:00 Андрій Дунець 147 0
Чеський журнал запропонував росіянам і білорусам виступати в закривавленій формі на Олімпіаді-2024

Джерело - Reflex.

Чеський журнал Reflex творчо відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету, згідно з яким російським і білоруським спортсменам дозволили виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Видання за допомогою штучного інтелекту згенерувало форму для росіян і білорусів, рясно замащену кров'ю.

Фото

"Поки російські військові на чолі з військовим злочинцем Володимиром Путіним все ще вбивають мирних жителів в Україні, викрадають українських жінок, ґвалтують і катують усіх, до кого потрапляють, Міжнародний олімпійський комітет подумав, що було б чудовою ідеєю відправити російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду в Париж під нейтральним прапором. Ми "аплодуємо" та схвалюємо рішення за умови, що спортсмени будуть носити колекцію, яку ми створили для них за допомогою штучного інтелекту Midjourney", - йдеться у статті Reflex.

Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені 1727
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ 1396
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 20705
Аталанта дотиснула Мілан, Інтер розгромив Удінезе: результати 15 туру Серії А Аталанта дотиснула Мілан, Інтер розгромив Удінезе: результати 15 туру Серії А 847
Порту - Шахтар: онлайн-трансляція Порту - Шахтар: онлайн-трансляція 966
Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса 1415
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11143
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156004 7
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217820 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4334
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43946 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17067 2