Чеський журнал запропонував росіянам і білорусам виступати в закривавленій формі на Олімпіаді-2024

Видання креативно обурилося ганебному рішенню МОК

Джерело - Reflex.

Чеський журнал Reflex творчо відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету, згідно з яким російським і білоруським спортсменам дозволили виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Видання за допомогою штучного інтелекту згенерувало форму для росіян і білорусів, рясно замащену кров'ю.

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"Поки російські військові на чолі з військовим злочинцем Володимиром Путіним все ще вбивають мирних жителів в Україні, викрадають українських жінок, ґвалтують і катують усіх, до кого потрапляють, Міжнародний олімпійський комітет подумав, що було б чудовою ідеєю відправити російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду в Париж під нейтральним прапором. Ми "аплодуємо" та схвалюємо рішення за умови, що спортсмени будуть носити колекцію, яку ми створили для них за допомогою штучного інтелекту Midjourney", - йдеться у статті Reflex.

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