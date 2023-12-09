Фантастичний гол Зінченка визнали найкращим м'ячем Арсенала в листопаді

Джерело - Чемпіон.
Гол Олександра Зінченка, проведений у ворота Бьорнлі в межах 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, визнали найкращим забитим м'ячем листопада в Арсеналі.
За чудовий удар українця у стилі Паоло Ді Каніо вболівальники "канонірів" віддали найбільше голосів.
Варто насолодитися цим голом іще раз.
Відео
🗳️ The votes are in...— Arsenal (@Arsenal) December 8, 2023
💫 Zinchenko's sensational scissor kick against Burnley has won our November Goal of the Month! 👏
Нагадаємо, Зінченко також увійшов до команди місяця топ-5 ліг за версією WhoScored.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua