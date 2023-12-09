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Фантастичний гол Зінченка визнали найкращим м'ячем Арсенала в листопаді

Воно й не дивно!
Сьогодні 16:19 Андрій Дунець 274 0
Фантастичний гол Зінченка визнали найкращим м'ячем Арсенала в листопаді
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Гол Олександра Зінченка, проведений у ворота Бьорнлі в межах 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, визнали найкращим забитим м'ячем листопада в Арсеналі.

За чудовий удар українця у стилі Паоло Ді Каніо вболівальники "канонірів" віддали найбільше голосів.

Варто насолодитися цим голом іще раз.

Відео

Нагадаємо, Зінченко також увійшов до команди місяця топ-5 ліг за версією WhoScored.

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