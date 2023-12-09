Фантастичний гол Зінченка визнали найкращим м'ячем Арсенала в листопаді

Воно й не дивно!

Джерело - Чемпіон.

Гол Олександра Зінченка, проведений у ворота Бьорнлі в межах 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, визнали найкращим забитим м'ячем листопада в Арсеналі.

За чудовий удар українця у стилі Паоло Ді Каніо вболівальники "канонірів" віддали найбільше голосів.

Варто насолодитися цим голом іще раз.

Відео

🗳️ The votes are in...



💫 Zinchenko's sensational scissor kick against Burnley has won our November Goal of the Month! 👏 — Arsenal (@Arsenal) December 8, 2023

Нагадаємо, Зінченко також увійшов до команди місяця топ-5 ліг за версією WhoScored.

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