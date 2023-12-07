Мудрик пробив у штангу з чудової позиції в матчі АПЛ проти МЮ

Але пізніше він таки виконав результативну дію

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик змарнував непогану нагоду забити гол на початку матчу 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед та Челсі.

На 12-й хвилині українець у ході контратаки з м'ячем увірвався до штрафного майданчика суперника та, перебуваючи під тиском Соф'яна Амрабата, пробив у ближню штангу воріт Андре Онани.

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Проте пізніше Мудрик таки виконав результативну дію, оформивши свій перший асист у сезоні. Михайло провів на полі 76 хвилин, а його команда в підсумку програла - 1:2.

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