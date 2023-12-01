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Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців

Віолетті набрид "хейт"...
Сьогодні 06:30 Андрій Дунець 321 0
Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців
#Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Російська фітнес-модель Віолетта Грачова, яку підозрюють у романтичному зв'язку з українським футболістом Михайлом Мудриком, попросила українських користувачів Instagram приділяти їй менше уваги.

"Українці я вас люблю, досить мене вже хейтити та спамити у моєму профілі. Я за мир у всьому світі", - написала Віолетта у сторіз.

Скріншот

Нагадаємо, днями Грачова та Мудрик виклали в Instagram майже однакові відео з краєвидами Парижа, відзняті з вертольота, після чого мережею почали активно ширитись чутки про роман між ними.

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