Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців

Віолетті набрид "хейт"...

Джерело - Чемпіон.

Російська фітнес-модель Віолетта Грачова, яку підозрюють у романтичному зв'язку з українським футболістом Михайлом Мудриком, попросила українських користувачів Instagram приділяти їй менше уваги.

"Українці я вас люблю, досить мене вже хейтити та спамити у моєму профілі. Я за мир у всьому світі", - написала Віолетта у сторіз.

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Нагадаємо, днями Грачова та Мудрик виклали в Instagram майже однакові відео з краєвидами Парижа, відзняті з вертольота, після чого мережею почали активно ширитись чутки про роман між ними.

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