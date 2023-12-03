Мудрик заробив пенальті для Челсі, Фернандес реалізував

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик заробив пенальті в матчі 14 туру АПЛ проти Брайтона.

На 62-й хвилині українець упав у штрафному майданчику після контакту зі Джеймсом Мілнером, суддя гри одразу не відреагував на падіння, однак втручання асистента та перегляд VAR визначили порушення правил.

Пенальті чітко реалізував Енцо Фернандес, після чого Челсі повів у рахунку 3:1.

🚨 GOAL | Chelsea 3-1 Brighton | Enzo Fernandez (2)



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pic.twitter.com/P1iHUjs5AO — VAR Tático (@vartatico) December 3, 2023

Відзначимо, "сині" із 45 хвилини грають в меншості - за дві жовті картки було видалено Конора Галлагера.

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