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Мудрик заробив пенальті для Челсі, Фернандес реалізував

Сьогодні 17:46 Андрій Твердохліб 388 0
Мудрик заробив пенальті для Челсі, Фернандес реалізував
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик заробив пенальті в матчі 14 туру АПЛ проти Брайтона.

На 62-й хвилині українець упав у штрафному майданчику після контакту зі Джеймсом Мілнером, суддя гри одразу не відреагував на падіння, однак втручання асистента та перегляд VAR визначили порушення правил.

Пенальті чітко реалізував Енцо Фернандес, після чого Челсі повів у рахунку 3:1.

Відзначимо, "сині" із 45 хвилини грають в меншості - за дві жовті картки було видалено Конора Галлагера.

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