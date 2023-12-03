Мудрик заробив пенальті для Челсі, Фернандес реалізував

Джерело - Чемпіон.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик заробив пенальті в матчі 14 туру АПЛ проти Брайтона.
На 62-й хвилині українець упав у штрафному майданчику після контакту зі Джеймсом Мілнером, суддя гри одразу не відреагував на падіння, однак втручання асистента та перегляд VAR визначили порушення правил.
Mudryk💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/7vD5cmjd89— مشعل (@Godsavemish) December 3, 2023
Пенальті чітко реалізував Енцо Фернандес, після чого Челсі повів у рахунку 3:1.
🚨 GOAL | Chelsea 3-1 Brighton | Enzo Fernandez (2)— VAR Tático (@vartatico) December 3, 2023
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Відзначимо, "сині" із 45 хвилини грають в меншості - за дві жовті картки було видалено Конора Галлагера.
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