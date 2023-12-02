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Коваленко оформив майстерний асист у матчі з Дженоа Маліновського після виходу на заміну

Українець відзначається результативною дією у третьому матчі поспіль!
Сьогодні 17:50 Андрій Дунець 292 0
Коваленко оформив майстерний асист у матчі з Дженоа Маліновського після виходу на заміну
#Дженоа, #Емполі, #Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Віктор Коваленко відзначився гольовим пасом у матчі 14-го туру італійської Серії А між Дженоа та Емполі.

Український півзахисник вийшов на заміну зі стартом другого тайму, а вже на 67-й хвилині оформив майстерний асист на Маттео Канчелльєрі - 1:1.

Відео

Коваленко вже став справжнім джокером для Емполі, позаяк у попередніх 2 матчах Віктор забивав саме після виходу на заміни, зокрема проти Наполі та Фрозіноне.

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