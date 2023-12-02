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Маліновський гарматним ударом здалеку вивів Дженоа вперед у матчі Серії А

Українець забиває у другому матчі поспіль!
Сьогодні 17:12 Андрій Дунець 240 0
Маліновський гарматним ударом здалеку вивів Дженоа вперед у матчі Серії А
#Дженоа, #Емполі, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі 14-го туру італійської Серії А між Дженоа та Емполі.

На 37-й хвилині українець завдав потужного та технічного удару з-за меж штрафного майданчика в нижній кут воріт Етріта Беріші.

Відео

Нагадаємо, минулого туру Маліновський провів свій перший м'яч за Дженоа майстерним дальнім ударом у грі проти Фрозіноне.

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