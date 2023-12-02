Маліновський гарматним ударом здалеку вивів Дженоа вперед у матчі Серії А

Українець забиває у другому матчі поспіль!

Джерело - Чемпіон.

Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі 14-го туру італійської Серії А між Дженоа та Емполі.

На 37-й хвилині українець завдав потужного та технічного удару з-за меж штрафного майданчика в нижній кут воріт Етріта Беріші.

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Нагадаємо, минулого туру Маліновський провів свій перший м'яч за Дженоа майстерним дальнім ударом у грі проти Фрозіноне.

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