Циганик: Не розумію, чому Україна – Італія називають матчем життя

Відомий коментатор та блогер Ігор Циганик закликав не перебільшувати значення прийдешньої гри між збірними України та Італії у кваліфікації Євро-2024.
"Я не розумію, чому всі називають це матчем життя. А в чому матч життя? У нас таких "матчів життя" було знаєш скільки? В нас кожного відбіркового етапу відбувається якийсь матч життя...
Найважливіший матч за останні 2 роки? Ні, тому що в нас однаково є шанс вийти через Лігу націй. Не треба зараз накручувати цю всю ситуацію, мовляв, ми повинні там вмерти. Нічого страшного не станеться.
В нас генеральне завдання - вийти до фінальної частини чемпіонату Європи. Як ми вийдемо - немає значення. Для мене не принципово, як ми вийдемо. Ну, програємо Італії - будемо грати з Чорногорією, Боснією чи Фінляндією. Не треба накручувати, як за Шевченка перед матчем проти Хорватії..." – сказав Циганик в етері FootballHub.
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Матч Україна – Італія розпочнеться у понеділок, 20 листопада, о 21:45 за київським часом.
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