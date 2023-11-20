Циганик: Не розумію, чому Україна – Італія називають матчем життя

Відомий коментатор та блогер Ігор Циганик закликав не перебільшувати значення прийдешньої гри між збірними України та Італії у кваліфікації Євро-2024.

"Я не розумію, чому всі називають це матчем життя. А в чому матч життя? У нас таких "матчів життя" було знаєш скільки? В нас кожного відбіркового етапу відбувається якийсь матч життя...

Найважливіший матч за останні 2 роки? Ні, тому що в нас однаково є шанс вийти через Лігу націй. Не треба зараз накручувати цю всю ситуацію, мовляв, ми повинні там вмерти. Нічого страшного не станеться.

В нас генеральне завдання - вийти до фінальної частини чемпіонату Європи. Як ми вийдемо - немає значення. Для мене не принципово, як ми вийдемо. Ну, програємо Італії - будемо грати з Чорногорією, Боснією чи Фінляндією. Не треба накручувати, як за Шевченка перед матчем проти Хорватії..." – сказав Циганик в етері FootballHub.