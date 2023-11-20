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Спаллетті перед матчем зі збірною України пояснив своє привітання Зеніта з чемпіонством росії

Відповідь вийшла доволі очікуваною...
Сьогодні 03:22 Андрій Дунець 422 0
Спаллетті перед матчем зі збірною України пояснив своє привітання Зеніта з чемпіонством росії
#Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу, #Лучано Спаллетті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті на передматчевій пресконференції напередодні вирішальної гри кваліфікації Євро-2024 проти збірної України пояснив своє весняне звернення до свого колишнього клубу – російського Зеніта.

"На той час пан міллєр був головою Зєніта. Я отримав привітання з перемогою у своєму чемпіонаті – італійському, і я думаю, що мав право зробити те саме, привітавши їх із перемогою в їхньому...

Мені здається, некоректно прив'язувати спортивні події та діяльність до конфліктів, із якими я категорично не згоден. Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Ми, італійці, зокрема наша збірна, дуже близькі до людей, що страждають... Ми дуже сподіваємося, що цей конфлікт дуже швидко закінчиться", – відповів Спаллетті на запитання журналіста Ендрю Тодоса.

Відео

Нагадаємо, у травні цього року тоді ще головний тренер Наполі привітав пітєрський Зеніт із перемогою в чемпіонаті росії, окремо згадавши при цьому керівника Газпрому – Алєксєя Міллєра.

Спаллетті працював у терористичній країні з 2009 по 2014 роки.

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