Спаллетті перед матчем зі збірною України пояснив своє привітання Зеніта з чемпіонством росії

Відповідь вийшла доволі очікуваною...

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті на передматчевій пресконференції напередодні вирішальної гри кваліфікації Євро-2024 проти збірної України пояснив своє весняне звернення до свого колишнього клубу – російського Зеніта.

"На той час пан міллєр був головою Зєніта. Я отримав привітання з перемогою у своєму чемпіонаті – італійському, і я думаю, що мав право зробити те саме, привітавши їх із перемогою в їхньому... Мені здається, некоректно прив'язувати спортивні події та діяльність до конфліктів, із якими я категорично не згоден. Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Ми, італійці, зокрема наша збірна, дуже близькі до людей, що страждають... Ми дуже сподіваємося, що цей конфлікт дуже швидко закінчиться", – відповів Спаллетті на запитання журналіста Ендрю Тодоса.

Відео

Нагадаємо, у травні цього року тоді ще головний тренер Наполі привітав пітєрський Зеніт із перемогою в чемпіонаті росії, окремо згадавши при цьому керівника Газпрому – Алєксєя Міллєра.

Спаллетті працював у терористичній країні з 2009 по 2014 роки.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua