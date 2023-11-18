І втретє поспіль не забив одинадцятиметровий за "скуадру адзурру"...

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Італії Жоржиньйо нагадав про свій оригінальний стиль виконання пенальті у матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії.

На 40-й хвилині гри представник лондонського Арсенала, який був викликаний до "скуадри адзурри" вперше після тривалої перерви, знову взявся реалізовувати удар з 11-метрової позначки.

Щоправда, вийшло не дуже - удар був дуже слабким і воротар Столе Дімітрієвскі легко з ним упорався.

Відео (таймкод - 00:02:04)

На щастя господарів, вони вже вели в рахунку, а буквально в наступній атаці подвоїли свою перевагу зусиллями Федеріко К'єзи. Фінальний свисток зафіксував розгромний рахунок - 5:2.

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2022 Жоржиньйо не реалізував пенальті у двох матчах проти Швейцарії (обидва завершились нічиїми), через що Італія була змушена грати плей-оф кваліфікації, який у підсумку провалила.

Залишається лише дивуватися словам головного тренера італійців Лучано Спаллетті, який після гри з македонцями сказав, що пенальтист-невдаха залишиться штатним виконавцем одинадцятиметрових...

Вже в понеділок, 20 листопада, збірна Італії проведе вирішальну зустріч з Україною, де вирішиться доля прямої перепустки на чемпіонат Європи в Німеччині. Чинних чемпіонів влаштує нічия.

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