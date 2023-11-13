Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом

Джерело - Чемпіон.

Анже-Фредді Плюман став головним героєм матчу 14-го туру чемпіонату України між Чорноморцем і Рухом.

На 87-й хвилині легіонер львів'ян наважився на обвідний удар із-за меж штрафного майданчика і зробив це якомога краще.

Цей гол став переможним для Руха - 3:2.

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Нагадаємо, що цього ж дня Дніпро-1 переміг Шахтар завдяки двом фантастичним голам.

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