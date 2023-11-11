Русин віддав ефектний гольовий пас на Беллінґема в матчі Чемпіоншипа

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Джерело - Чемпіон.

Назарій Русин асистував молодшому братові зірки мадридського Реала Джуда Беллінґема — Джоба.

Сталося це в матчі 16-го туру Чемпіоншипа між Сандерлендом та Бірмінґемом.

На 17-й хвилині український нападник "чорних котів" віддав ефектний гольовий пас на свого партнера по команді в падінні головою — 1:0.

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А перед тим Назарій ще й красиво пробив у штангу. На перерву команди пішли за рахунку 1:1.

Нагадаємо, Русин перейшов до Сандерленда з луганської Зорі на початку поточного сезону, але поки що не став основним в англійському клубі та до цього дня не відзначався результативними діями.

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