Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловив своє ставлення до Анатолія Тимощука, який живе і працює в росії та від початку повномасштабного вторгнення жодного разу публічно не засудив дії терористичної країни.

"У мене немає ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук. Зараз війна. Тому вже потрібно кожному вирішити, де вони: вони з Україною чи вони там, з рашистами?

Ти не можеш бути посередині: "я – нейтральний, я поза політикою". Зараз такого немає. Тимощук обрав ту сторону. І у мене немає ніякого бажання про це розмовляти.

Скільки постраждало людей, дітей, і скільки людей виїхало з України через рашистів. Зараз нема, як я казав, середини. Ти повинен вирішити, де ти. Він вирішив, що він там.

Це його життя. Я навіть не згадую про нього. Я розумію, що це велике ім’я колись було у футболі. Але зараз цього імені для мене немає", – сказав Ребров у інтерв'ю Радіо Свобода.