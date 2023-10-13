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Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук

Сергій Ребров вважає, що його колишній партнер по національній команді обрав бік ворога
Сьогодні 19:10 Андрій Дунець 154 0
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Анатолій Тимощук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловив своє ставлення до Анатолія Тимощука, який живе і працює в росії та від початку повномасштабного вторгнення жодного разу публічно не засудив дії терористичної країни.

"У мене немає ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук. Зараз війна. Тому вже потрібно кожному вирішити, де вони: вони з Україною чи вони там, з рашистами?

Ти не можеш бути посередині: "я – нейтральний, я поза політикою". Зараз такого немає. Тимощук обрав ту сторону. І у мене немає ніякого бажання про це розмовляти.

Скільки постраждало людей, дітей, і скільки людей виїхало з України через рашистів. Зараз нема, як я казав, середини. Ти повинен вирішити, де ти. Він вирішив, що він там.

Це його життя. Я навіть не згадую про нього. Я розумію, що це велике ім’я колись було у футболі. Але зараз цього імені для мене немає", – сказав Ребров у інтерв'ю Радіо Свобода.

Відео

Нагадаємо, збірна Україна зараз перебуває у Празі, де 14 жовтня проведе матч відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії.

Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя

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