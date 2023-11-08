Боснієць потрохи починає виконувати свою обіцянку

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич переказав вітання вболівальникам після сенсаційної перемоги (1:0) над Барселоною в 4-му турі Ліги чемпіонів.

"Вітаю всіх вболівальників", - чудовою українською мовою сказав боснієць у флешінтерв'ю.

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Нагадаємо, на пресконференції перед матчем із Барселоною Пушич пообіцяв вивчити українську.

Схоже, 52-річний фахівець потрохи починає цю обіцянку виконувати.

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