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Тренер Шахтаря заговорив українською після перемоги над Барселоною в Лізі чемпіонів

Боснієць потрохи починає виконувати свою обіцянку
Сьогодні 18:02 Андрій Дунець 246 0
Тренер Шахтаря заговорив українською після перемоги над Барселоною в Лізі чемпіонів
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Маріно Пушич

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич переказав вітання вболівальникам після сенсаційної перемоги (1:0) над Барселоною в 4-му турі Ліги чемпіонів.

"Вітаю всіх вболівальників", - чудовою українською мовою сказав боснієць у флешінтерв'ю.

Відео

Нагадаємо, на пресконференції перед матчем із Барселоною Пушич пообіцяв вивчити українську. 

Схоже, 52-річний фахівець потрохи починає цю обіцянку виконувати.

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