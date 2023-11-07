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Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною

Уся комбінація заслуговує на похвалу!
Сьогодні 20:49 Андрій Дунець 759 0
Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Данило Сікан

Джерело - Чемпіон.

Данило Сікан відкрив рахунок у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Барселоною.

На 40-й хвилині Георгій Судаков вирізав чудову діагональ на Гіоргі Гочолейшвілі, а той виконав точний навіс до штрафного з правого флангу, на який відгукнувся саме Сікан, перевисівши в повітрі Андреаса Крістенсена й за дугою пробивши головою.

Відео

На перерву команди пішли саме за мінімальної переваги "гірників" - 1:0.

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