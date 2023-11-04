Довбик оформив ефектний асист, віддавши пас поміж ніг супернику в матчі Ла Ліги

Й ефектно, й ефективно!

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик відзначився гольовою передачею на початку матчу 12-го туру іспанської Ла Ліги Осасуна - Жирона.

На 16-й хвилині український нападник вдало відпрацював на фланзі ще на своїй половині поля, давши початок результативній атаці, яку завершив Іван Мартін - йому залишалося просто влучити в порожні ворота після зручного пасу того-таки Довбика.

Зверніть увагу: цей пас Артема пройшов поміж ніг захисникові.

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Цей асист став 3-м для колишнього форварда Дніпра-1 у чемпіонаті Іспанії. Нагадаємо, на тижні Довбик відзначився курйозним асистом ще й у Кубку Іспанії.

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