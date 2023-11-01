Довбик курйозним асистом на останніх секундах допоміг Жироні виграти матч Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик дуже вдало вийшов на заміну в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії між Сан-Роке та Жироною.

Український нападник з'явився на полі на 75-й хвилині, а на 98-й нехотячи став автором гольового пасу.

До того ж цей "асист" на Савіо відбувся ще на власній половині поля в результаті непорозуміння між двома партнерами по команді.

Відео (таймкод - 00:09:11)

Відтак - 2:1 на користь Жирони.

Інший українець Віктор Циганков провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначався.

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