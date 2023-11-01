Довбик курйозним асистом на останніх секундах допоміг Жироні виграти матч Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Артем Довбик дуже вдало вийшов на заміну в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії між Сан-Роке та Жироною.
Український нападник з'явився на полі на 75-й хвилині, а на 98-й нехотячи став автором гольового пасу.
До того ж цей "асист" на Савіо відбувся ще на власній половині поля в результаті непорозуміння між двома партнерами по команді.
Відео (таймкод - 00:09:11)
Відтак - 2:1 на користь Жирони.
Інший українець Віктор Циганков провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначався.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua