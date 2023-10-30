Головне
Шахтар розгромив Вікторію на шляху до півфіналу Кубка України
Сьогодні 16:58 547
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
Сьогодні 16:47 12273 2
Миколенко увійшов у збірну 10-го туру АПЛ за версією WhoScored
Сьогодні 16:12 382
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря
Сьогодні 15:21 23658
Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи
Сьогодні 15:16 9434 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:37 76790
Без Білодід: Стала відома заявка збірної України на ЧЄ-2023
Сьогодні 11:30 541
Снігур виграла турнір ITF у Великій Британії
Вчора 17:54 1186 1
Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Вчора 16:54 514
Карпати розгромили Металіст, Металург розібрався з Чернігівом: результати матчів Першої ліги
Вчора 15:50 947
Блоги
Німецький клуб виклав у TikTok відео з Путіним та Кім Чен Ином
Німецький клуб виклав у TikTok відео з Путіним та Кім Чен Ином Андрій Дунець
Сьогодні 19:21 200
"Агов, скнаро!" - Усик записав зухвале звернення до Ф'юрі
"Агов, скнаро!" - Усик записав зухвале звернення до Ф'юрі Андрій Дунець
Сьогодні 18:06 521
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:47 12270 2
Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи
Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:16 9434 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 14:31 138519
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою Максим Розенко
28.10.2023 15:10 12995
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
27.10.2023 16:00 3474
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
27.10.2023 15:53 3297
Легенда Барселони провалився у прірву, даючи автограф фанату
Легенда Барселони провалився у прірву, даючи автограф фанату Андрій Дунець
27.10.2023 10:20 1148
Як зараз виглядає Супряга: у мережі з'явилося відео заняття динамівця у спортзалі
Як зараз виглядає Супряга: у мережі з'явилося відео заняття динамівця у спортзалі Андрій Дунець
27.10.2023 07:10 1838
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
26.10.2023 18:35 4678
"Я б його із задоволенням зарізав": Алієв жорстко висловився про зрадника Тимощука
"Я б його із задоволенням зарізав": Алієв жорстко висловився про зрадника Тимощука Андрій Дунець
26.10.2023 07:00 1397
Судаков упевнено реалізував вихід сам на сам у матчі Барселона – Шахтар
Судаков упевнено реалізував вихід сам на сам у матчі Барселона – Шахтар Андрій Дунець
25.10.2023 22:15 1628
Шахтар пропустив ефектний гол ударом від штанги в матчі Ліги чемпіонів проти Барселони
Шахтар пропустив ефектний гол ударом від штанги в матчі Ліги чемпіонів проти Барселони Андрій Дунець
25.10.2023 21:02 1197
Колишній гравець Шахтаря: "Мені дуже подобається росія, буду радий туди повернутись"
Колишній гравець Шахтаря: "Мені дуже подобається росія, буду радий туди повернутись" Андрій Дунець
25.10.2023 13:26 1507
Прямі трансляції

Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони

Сьогодні 16:47 Valeriy Ruchka 12273 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
#Дієго Марадона, #Правила життя

Джерело - Чемпіон.

Майже 2 роки тому перестало битися серце Дієго Марадони, одного з найкращих, якщо не найкращого, футболіста в історії футболу.

Дієго Армандо Марадона, без сумніву, культова персона в історії Аргентини. Легенда найпопулярнішої гри в світі вже давно вийшов за рамки звичайного розуміння терміна "футболіст" і його дійсно обожнюють у себе на батьківщині.

Тому не дивно, що висловлювання володаря Золотого м'яча чемпіонату світу-1986 року дуже швидко були розібрані на цитати.

Правила життя Марадони

Аргентина - це я!

Я - якоюсь мірою краще політиків: вони публічні люди, а я - популярний.

Якщо я помру, я знову з'явлюся на світ Дієго Армандо Марадоною. Я футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо.

Політики в світі за допомогою грошей перемагають на виборах, а Фідель переміг всіх за допомогою гвинтівки. Тому що у нього є яйця! Я люблю Кубу!

Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам.

Так, я пішов проти Папи Римського. Це сталося тому, що я приїхав до Ватикану і побачив дахи із золота. А потім почув, як Папа говорить про те, що Церква піклується про бідних дітей ... Але, чорт візьми, продай дах, зроби хоч що-небудь!

Я визнаю тільки двох своїх дітей. Всі інші є продуктом моїх грошей і помилок.

Мама думає, що я найкращий. А я ніколи не перечу матері.

Я собі ніколи не пробачу те, що наркотики не дозволили мені побачити найцінніше - дорослішання дочок.

Для своїх дочок я кумир, і мені цього цілком достатньо.

Своїй дружині я не зраджував. А якби і зробив це, то ніколи не зізнався б.

Добре, що у світі є гомосексуалісти. Вони залишають нам більше красивих жінок.

З Мессі неможливо зв'язатися. Легше додзвонитися до Обами, ніж до Лео.

Навіть в Бразилії Пеле - другий в списку кращих спортсменів після Айртона Сенни. Він приречений бути другим! Як в світовому футболі, так і в бразильському спорті!

Нагорода, яку ФІФА присудила Пеле - не варта навіть лайна.

Я аргентинець по самісінькі яйця. Я хочу померти у своїй країні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Вікторія - Шахтар: де дивитися матч Кубка України Вікторія - Шахтар: де дивитися матч Кубка України 1442
Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи 9434 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 76790
Історія дня. За "Гуркіт у джунглях" Алі і Форман заробили по 5 мільйонів доларів, які сплатив… Каддафі Історія дня. За "Гуркіт у джунглях" Алі і Форман заробили по 5 мільйонів доларів, які сплатив… Каддафі 5272
Вікторія - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України Вікторія - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України 1266
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 23658
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302281
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216209 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32482
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17095 6
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36443
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94793