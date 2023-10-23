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Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

Вони нерозлучні навіть на змаганнях
Сьогодні 12:06 Nastya Bolshakova 18257 2
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
#Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс

Джерело - Чемпіон.

Гаель Монфіс здобув свій 12-й титул у кар'єрі, перемігши на турнірі ATP 250 у Стокгольмі. На трибунах за француза вболівала його дружина - українка Еліна Світоліна. 

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Допис, поширений ATP Tour (@atptour)

З цієї нагоди згадуємо історію кохання зіркової пари спортсменів.

У своїх інтерв’ю Еліна зізнається, що найкращою мотивацією та підтримкою є її новонароджена донечка та чоловік. Українка у 2021 році вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, з яким вони нещодавно вже відсвяткували другу річницю свого весілля. Їхні стосунки проходили різні етапи: від щасливого життя разом до вимушених пауз та перерв у відносинах, але геппі-енду бути!

Усе почалося в Парижі – столиці кохання

Колеги вже до того знали одне одного, але не спілкувалися так близько. Еліна виклала в Instagram фото з відпочинку, а Гаель, не гаючи часу, відповів їй та запросив разом провести час із його друзями. Світоліна зізнається, що неохоче погодилася на зустріч, адже була дуже втомлена від перельотів. Пара пригадує, що їхні перші зустрічі були багаті на курйозні моменти, одним з яких було запізнення Монфіса на перше побачення, проте прогулянки по Парижу врятували ситуацію. Відтоді Еліна та Гаель стабільно підтримували зв’язок, переписувалися та розмовляли телефоном.

Про утворення нової спортивної пари світ почав підозрювати на Australian Open-2019. Після перемоги Світоліної ЗМІ не втратили нагоду дізнатися і про її особисте життя, особливо про стосунки з французом. Тоді Еліна не знала, що відповісти та розгубилася. Вже опісля пара офіційно оголосила про свої стосунки у соціальних мережах, окрім того, вони ще й створили спільну сторінку в інстаграмі, де стали публікувати кумедні фото та відео з повсякденного життя. Творчою частиною сторінки займається саме Еліна, проте Гаель також інколи пропонує цікаві ідеї для роликів.

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Допис, поширений (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Пара розповідає, що їм дуже пощастило, що вони обидва займаються тенісом на професійному рівні. Саме це дає їм змогу часто бачитися та бути принаймні в одному місті. Проте найбільшою перевагою є те, що вони близькі за духом, адже горять тією самою справою та мають однакові цілі.

У 2019-му Світоліна запросила свого бойфренда до України, де він познайомився з її сім’єю та нашою культурою. Француз відвідав Київ та рідне місто Еліни - Одесу. Як зізнався потім Гаель, йому дуже сподобався наш борщ.

Невдовзі Монфіс почав замислюватися над іще одним дуже важливим кроком у відносинах – освідченням. Француз розповідає, що було важко все організувати та знайти ідеальне місце. Майбутній наречений запросив Еліну в похід у гори, що вже викликало перші підозри, адже Еліна та Гаель не люблять довгі прогулянки.

Пара відправилась у 4-годинну мандрівку. Проблеми спіткали Монфіса на кожному кроці: спочатку він загубив місце, де хотів зробити Еліні пропозицію, а знайшовши його – зрозумів, що там надто людно. Врешті-решт Гаель освідчився Еліні у місцині з неймовірним гірським краєвидом. Про свій новий статус нареченої Еліна розповіла фанатам у соціальних мережах.

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Допис, поширений (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Подружжя зіграло неймовірне весілля, де вони мали особливе вбрання, не притаманне традиційним церемоніям розпису.

А вже наступного року молода сім’я святкувала поповнення. Еліна подарувала чоловікові неймовірну донечку, на ім'я Скай.

У своїх інтерв’ю пара розповідає, що їм не надто складно поєднувати сім’ю та кар’єру, позаяк вони обидва знаходяться в "одному човні". Балансування між цими двома складовими є найважливішим для подружжя.

Найважчим для Еліни та Гаеля є розбіжність графіків, адже Еліна – "рання пташка". Вона рано просинається та йде на тренування, тоді як Гаель любить поспати до 12-ї та тренуватися ввечері.

Тенісисти завжди підтримують одне одного та радіють новим звершенням. Прикладом цього є невдалий етап у кар’єрі француза, коли він вилетів ще в першому колі Australian Open-2021. Цілий рік його спіткали невдачі та поразки, а на пресконференції спортсмен зовсім не втримався та дав волю емоціям. Водночас Еліна наприкінці свого матчу намалювала на камері сердечко та написала ім’я коханого, щоб хоч якось підтримати чоловіка.

Після свого вдалого виступу на Вімблдоні Еліна мала трохи більше часу на сім’ю та особисті справи. В середині липня пара вже відзначила другу річницю весілля, а Еліна поділилася милими фото зі своєю донечкою та прекрасним краєвидом.

Критика, два розставання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса

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