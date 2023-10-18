Відео дня: 89-річна вболівальниця збірної України вгадала рахунок гри проти Мальти та автора гола

Інтуїція чи досвід?

Джерело - Чемпіон.

Досвідчена вболівальниця збірної України вразила соцмережі своїм хистом до передбачення майбутнього.

Бабуся Марія перед матчем кваліфікації Євро-2024 проти Мальти зробила прогноз, що "синьо-жовті" виграють із рахунком 2:0 або 3:1. І це ще не все - вона також угадала, що один із голів заб'є Михайло Мудрик.

Можна лише поаплодувати такій інтуїції!

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Нагадаємо, Україна перемогла Мальту з рахунком 3:1, а останній гол у зустрічі в дуже ефектному стилі забив саме Мудрик - він став дебютним для Михайла за національну команду.

Слід зазначити, що раніше бабуся Марія розчулила користувачів TikTok своєю реакцією на матч Україна – Північна Македонія, що вже набрало понад 200 тисяч переглядів.

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