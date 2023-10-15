Ганьба на корті: росіянин Рубльов обматюкав фотографів під час фіналу Мастерса - ВІДЕО

Нова порція знаменитої російської культурності

Джерело - Чемпіон.

Андрєй Рубльов знову забув, як поводитися в соціумі, й обматюкав фотографів під час фінального матчу турніру серії ATP 1000 в Шанхаї проти поляка Губерта Гуркача.

У третій партії росіянину здалося, що звук чи спалах об'єктивів завадив йому вдало провести розіграш - це традиційно спричинило справжню істерику у представника терористичної країни.

Сердитий Андрєй навіть підійшов до фотографів, спершу познайомивши їх із популярним словом, що починається на "бл".

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Авжеж, арбітр покарав таку негідну поведінку гравця попередженням.

Але матюки чомусь не допомогли Андрєю і він програв цей матч із рахунком 3:6, 6:3, 6:7(8).

Нагадаємо, минулого місяця Рубльов також обматюкав чоловіка Еліни Світоліної під час поєдинку 2-го кола US Open...

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