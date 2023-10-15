Головне
Андріюк — про перемогу над Павелком у суді: "Не намагайся заткнути рота іншому, бо сам можеш потрапити в СІЗО"
Сьогодні 17:04 359
Збірна Грузії розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 18:11 210
Золота ера Дніпра
Сьогодні 18:05 3063
Інгулець переміг Діназ, Карпати та Прикарпаття зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:56 780
Сокіл розгромлений Ференцварошем у третьому турі Континентального кубка
Сьогодні 16:54 316
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 14:52 347
Тренер NAVI замінить S1mple на IEM Sydney 2023
Сьогодні 14:45 213
Алімханули достроково переміг Гултьєрі в об'єднавчому поєдинку
Сьогодні 13:18 257
Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця
Сьогодні 12:17 813
Звєров: Буде конгрес, на якому призначать нового президента УАФ
Сьогодні 11:54 631
Блоги
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
Сьогодні 18:05 3056
Андріюк — про перемогу над Павелком у суді: "Не намагайся заткнути рота іншому, бо сам можеш потрапити в СІЗО"
Андріюк — про перемогу над Павелком у суді: "Не намагайся заткнути рота іншому, бо сам можеш потрапити в СІЗО" Андрій Дунець
Сьогодні 17:04 355
Ганьба на корті: росіянин Рубльов обматюкав фотографів під час фіналу Мастерса - ВІДЕО
Ганьба на корті: росіянин Рубльов обматюкав фотографів під час фіналу Мастерса - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 14:59 579
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 10:43 7113
Вболівальники провели акцію єднання України та Чехії на стадіоні у Празі
Вболівальники провели акцію єднання України та Чехії на стадіоні у Празі Андрій Дунець
Вчора 20:40 683
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:43 5070 1
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:10 1247
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію Андрій Твердохліб
Вчора 14:22 1633
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України Андрій Дунець
Вчора 14:05 432
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Nastya Bolshakova
Вчора 10:39 2649
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук Андрій Дунець
13.10.2023 19:10 688
Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу
Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу Андрій Дунець
13.10.2023 16:47 1087
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
13.10.2023 16:14 2100
Як Польща регулює гральний бізнес, і чому може навчитися Україна з цього досвіду
Як Польща регулює гральний бізнес, і чому може навчитися Україна з цього досвіду Юрко Юрченко
12.10.2023 18:56 572
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Андрій Дунець
12.10.2023 17:19 3928
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Максим Розенко
12.10.2023 08:00 7404
Євро-2024: які призові може заробити збірна України
Євро-2024: які призові може заробити збірна України Максим Розенко
11.10.2023 11:42 948
Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину
Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину Андрій Дунець
10.10.2023 21:01 1797
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину Андрій Дунець
10.10.2023 17:58 1857
Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві
Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві Юрко Юрченко
10.10.2023 14:05 577
Прямі трансляції

Золота ера Дніпра

Сьогодні 18:05 Максим Розенко 3063 0
Золота ера Дніпра
#Дніпро, #Чемпіонат СРСР

Джерело - Чемпіон.

40 років тому, в далекому 1983-му, Дніпро вперше у своїй історії став чемпіоном тоталітарної країни СРСР, яка розвалилася в 1991 році.

Причому на відміну від іншої української команди - луганської Зорі, яка перемогла в союзній першості в 1972 році - Дніпро не став "каліфом на час". Підопічні Володимира Ємця та Геннадія Жиздика (був начальником команди), а потім і Євгена Кучеревського до кінця 80-х років завоювали два повних комплекти нагород чемпіонату СРСР, а в 1989 році виграли Кубок СРСР. 

Двічі команда з берегів Дніпра брала участь у Кубку чемпіонів, який став батьком теперішньої Ліги чемпіонів. Обидва рази українці потрапили до октету найкращих клубних команд Європи, причому в дебютному для себе розіграші КЧ на стадії чвертьфіналу програли французькому Бордо лише в серії післяматчевих пенальті.

Напередодні чемпіонату СРСР-1983 (нагадаємо, він розігрувався за системою весна-осінь, тобто в межах одного календарного року) ніхто не очікував від Дніпра чемпіонських результатів. Тільки в 1981 році команда повернулася у Вищу лігу, де посіла 8 місце. За рік українці фінішували дев’ятими. Але після того, як в наступному сезоні підопічні Володимира Ємця набрали чемпіонську ходу, зупинити їх уже не зміг ніхто.

Марною виявилася спроба московського Спартака, який Дніпро приймав вдома в передостанньому турі першості. Тоді в регламенті турніру було прописано золотий матч, якщо дві команди набирають за підсумками чемпіонату однакову кількість очок. Спартак влаштовувала лише перемога. Але матч завершився переконливою перемогою Дніпра - 4:2. Три голи в цьому історичному поєдинку забив Олег Таран, який не зміг закріпитися у київському Динамо. Саме після цієї гри фани Дніпра склали славнозвісну промову “Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець”.

Також у чемпіонському сезоні розкрився талант найкращих футболістів у історії Дніпра: нападника Олега Протасова та півзахисника Геннадія Литовченка. Вже наступної кампанії Литовченка буде визнано найкращим футболістом країни, а в 1987 році ідентичну нагороду отримав Протасов, який за два роки до цього встановив абсолютний рекорд результативності, забивши 35 голів в чемпіонаті-1985. Після сезону 1987 року Олег із Геннадієм перейдуть до київського Динамо, але навіть без них Дніпро під керівництвом вже Євгена Кучеревського в чемпіонаті-1988 вдруге виграє союзну першість.

Відзначимо і відвідуваність стадіону Метеор у той час. В 1984 році кожен домашній матч Дніпра в середньому збирав на трибунах 26 400 глядачів, у 1985 році - 20 513 вболівальників, а в 1986-му - 24 367 фанів.

На жаль, у часи незалежної України Дніпро вже не мав таких успіхів. Найкращими досягненнями команди стали срібні медалі чемпіонату України (в 1993 та 2014 роках). Але перед своїм зникненням через непередбачуваного власника команди Ігоря Коломойського "синьо-біло-блакитні" під керівництвом Мирона Маркевича таки зуміли гучно грюкнути дверима, коли у 2015 році дійшли до фіналу Ліги Європи. Святе місце пустим не буває: незабаром у місті на Дніпрі з’явився СК Дніпро-1, який минулого сезону посів друге місце в чемпіонаті України. Але серця більшості відданих фанів Дніпра залишилися з командою, яка 40 років тому здивувала футбольний світ. Вболівальники зі стажем ту золоту еру Дніпра не забудуть ніколи.

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024 Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024 2079
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу 1960
Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії 2537
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО 7128
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18428
Карпати - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1146
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84045 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42279 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 28480
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 24265 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81197
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50783 2