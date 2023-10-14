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Вболівальники провели акцію єднання України та Чехії на стадіоні у Празі

Сьогодні 20:40 Андрій Дунець 144 0
Вболівальники провели акцію єднання України та Чехії на стадіоні у Празі
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

На 54-й хвилині гри Україна - Північна Македонія волонтери штабу "Рестовратор. Картопляне військо" та два українських сектори провели флешмоба — над головою підняли банери з цифрами 54.

Що це значить

Микола Васильков: "54 — символічна цифра, стільки років минуло між агресією СРСР до Чехословаччини і агресією росії до України. Півстоліття, а ворог досі не покараний. 54 — це повага до Чехії, символ єдності наших народів".

Нагадаємо, збірна України перемогла Пн. Македонію в матчі 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з рахунком 2:0.

Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО

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