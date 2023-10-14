Головне
Україна - Північна Македонія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 16:02 954
Буковина переграла Хуст: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:24 224
Визначилися арбітри на матч Мальта - Україна
Сьогодні 15:14 136
Ребров визначився зі складом збірної України на матч з Північною Македонією
Сьогодні 14:52 376
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію
Сьогодні 14:22 1349
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 13:21 195
Сокіл переміг Црвену Звезду у 1 турі Континентального кубка
Сьогодні 12:40 273
Збірна України обрала форму на матч з Північною Македонією
Сьогодні 11:16 334
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Сьогодні 10:39 2076
Збірна України назвала заявку на матч з Північною Македонією
Сьогодні 09:27 411
Блоги
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:22 1348
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України Андрій Дунець
Сьогодні 14:05 186
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Nastya Bolshakova
Сьогодні 10:39 2075
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук Андрій Дунець
Вчора 19:10 514
Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу
Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу Андрій Дунець
Вчора 16:47 895
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
Вчора 16:14 1904
Як Польща регулює гральний бізнес, і чому може навчитися Україна з цього досвіду
Як Польща регулює гральний бізнес, і чому може навчитися Україна з цього досвіду Юрко Юрченко
12.10.2023 18:56 432
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Андрій Дунець
12.10.2023 17:19 3714
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Максим Розенко
12.10.2023 08:00 7151
Євро-2024: які призові може заробити збірна України
Євро-2024: які призові може заробити збірна України Максим Розенко
11.10.2023 11:42 821
Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину
Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину Андрій Дунець
10.10.2023 21:01 1703
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину Андрій Дунець
10.10.2023 17:58 1707
Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві
Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві Юрко Юрченко
10.10.2023 14:05 546
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Максим Розенко
10.10.2023 13:54 5822
Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО
Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО Андрій Дунець
09.10.2023 18:46 2146
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО Андрій Дунець
09.10.2023 18:04 2913
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
09.10.2023 14:15 2881
Українець Кочергін філігранним дальнім ударом відкрив рахунок у центральному матчі Екстракляси - ВІДЕО
Українець Кочергін філігранним дальнім ударом відкрив рахунок у центральному матчі Екстракляси - ВІДЕО Андрій Дунець
09.10.2023 13:32 1276
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії Valeriy Ruchka
09.10.2023 12:24 10776
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО Андрій Дунець
08.10.2023 10:43 3032
Прямі трансляції

Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України

Сьогодні 14:05 Андрій Дунець 187 0
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України

Джерело - Чемпіон.

Гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо" не вперше влаштовує акції на матчах національної команди. Перфоменси відбулися й на Вемблі, й на Вестфаленштадіоні, й на Вроцлав Арені.

Цього разу, в Празі, волонтери Дмитро Дубас та Микола Васильков організували акцію під назвою "54" - саме стільки років пройшло від вторгнення Радянського Союзу до Чехословаччини у 1968 до початку війни росії та України у 2022-му. 

Микола Васильков:

"Наша мета - зібрати кошти на турнікети для штурмовиків на Токмакському напрямкові. Для цього ми організували матч ветеранів Чехія - Україна прямо на полі готелю NH, у якому в Празі живе наша збірна. Ребров зміг зустрітися з одноклубником по Вест Гему Томашем Ржебкою, Олександр Хацкевич - зі своїм опонентом по УПЛ Томашем Хюбшманом, Андрій Воронин - зі знайомим ще по Бундеслізі Яном Коллером".

У грі взяли також участь Карел Поборжскі, Рустам Худжамов, Антонін Паненка, Олександр Заваров, Хорст Сігль та інші. Рахунок матчу нічийний (5:5). 

Дмитро Дубас: 

"Після свистка до мене підійшов Коллер і сказав від імені всіх футболістів, що для них честь допомогти Україні й попросив помінятися футболками. Я вперше в житті від хвилювання не знайшов слів, що відповісти."

Під час гри Україна - Пн. Македонія "Картопляні війська" на трибунах стадіону Дженералі Арена планують провести флешмоба, коли на 54-й хвилині гри фанати піднімуть над головами цифри "54" на знак солідарності чеського та українського народів у цей складний історичний час.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя 2076
Франція переграла Нідерланди, Бельгія розібралась з Австрією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Франція переграла Нідерланди, Бельгія розібралась з Австрією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1371
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2537
Україна - Північна Македонія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 1952
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2896
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 12508
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215834 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24588 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136415
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21261
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32133
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25843