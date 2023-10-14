Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України

Джерело - Чемпіон.

Гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо" не вперше влаштовує акції на матчах національної команди. Перфоменси відбулися й на Вемблі, й на Вестфаленштадіоні, й на Вроцлав Арені.

Цього разу, в Празі, волонтери Дмитро Дубас та Микола Васильков організували акцію під назвою "54" - саме стільки років пройшло від вторгнення Радянського Союзу до Чехословаччини у 1968 до початку війни росії та України у 2022-му.

Микола Васильков:

"Наша мета - зібрати кошти на турнікети для штурмовиків на Токмакському напрямкові. Для цього ми організували матч ветеранів Чехія - Україна прямо на полі готелю NH, у якому в Празі живе наша збірна. Ребров зміг зустрітися з одноклубником по Вест Гему Томашем Ржебкою, Олександр Хацкевич - зі своїм опонентом по УПЛ Томашем Хюбшманом, Андрій Воронин - зі знайомим ще по Бундеслізі Яном Коллером".

У грі взяли також участь Карел Поборжскі, Рустам Худжамов, Антонін Паненка, Олександр Заваров, Хорст Сігль та інші. Рахунок матчу нічийний (5:5).

Дмитро Дубас:

"Після свистка до мене підійшов Коллер і сказав від імені всіх футболістів, що для них честь допомогти Україні й попросив помінятися футболками. Я вперше в житті від хвилювання не знайшов слів, що відповісти."

Під час гри Україна - Пн. Македонія "Картопляні війська" на трибунах стадіону Дженералі Арена планують провести флешмоба, коли на 54-й хвилині гри фанати піднімуть над головами цифри "54" на знак солідарності чеського та українського народів у цей складний історичний час.

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