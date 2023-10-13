Ребров: коли будь-хто звертається, я намагаюся допомогти

Головний тренер збірної України Сергій Ребров продовжує допомагати армії та постраждалим від російської агресії співвітчизникам.

Про це він розповів порталу Радіо Свобода.

"Я багато допомагаю і не афішую це. Я вважаю, що зараз це роблять усі, і не тільки футболісти. Ті футболісти, які грали за кордоном, я знаю, вони дуже багато допомагають і Збройним силам, і волонтерам. Я вважаю, що це дуже важлива річ зараз. Нашому народу потрібна допомога - не тільки воїнам, а й людям, які постраждали від рашистської агресії. Тому ми робимо все від нас залежне, щоб допомогти нашим людям, Збройним силам.