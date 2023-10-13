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Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя

Сьогодні 17:55 Nastya Bolshakova 240 0
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

14 жовтня збірна України зіграє вже 6-й матч під керівництвом Сергія Реброва. За свою ігрову та тренерську діяльність донеччанин досяг чималих успіхів. Як на футбольному полі, так і в особистому житті, головний тренер національної команди не звик пасти задніх. Сергій має чарівну дружину Анну, пара виховує двох синів – Олександра та Микиту.

Солідна різниця у віці не заважає подружжю будувати гарну міцну родину. Анна Реброва активно веде свій YouTubе-канал, де бере інтерв’ю у других половинок футболістів і висвітлює різні "дівочі" теми. Однією з таких тем була історія знайомства з чоловіком:

"Ми з Сергієм познайомилися 12 років тому в липні. Атмосфера була досить романтичною: берег Дніпра, гарна природа, розведене вогнище та сосиски, які ми смажили над ним. У перший день знайомства він запропонував мені покататися на квадроциклі. Ми їхали по піску на шаленій швидкості, тому мені довелося досить міцно схопитися за Сергія, щоб не злетіти. Після цього й почалося наше спілкування".

Жінка згадує, що не слідкувала за футбольними подіями та не впізнала зіркову особистість, що й підкупило Сергія. А далі – казковий розвиток подій: романтичні та спонтанні подорожі, сюрпризи, дорогі подарунки та розкішні букети.

Анна полюбляє вивчати психологію, але сімейне життя та народження дітей поставило її захоплення на паузу. Первісткові подружжя Микиті 7 років, а молодшому Олександру нещодавно виповнилося 5. Хлопці пішли стежкою батька, тому основне їхнє хобі – футбол. Ребров-старший вже тішить рідних своїми першими спортивними здобутками: в одній з ігор, що організовувала школа "Софія" в ОАЕ, хлопчик оформив хет-трик!

В Обєднаних Арабських Еміратах Реброви мешкали в одному з найкращих апартаментів Дубаї. На території розташовуються три басейни, де подружжя відпочивало з дітьми, та вихід на неймовірний пляж.

Поточне місце проживання родини зіркового тренера невідоме, але Анна активно відвідує матчі збірної України на чолі з її чоловіком.

Фото: інстаграм Анни Ребрової

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