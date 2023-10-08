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Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО

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Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО
#Дженоа, #Жиру, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Олів'є Жіру

Джерело - Чемпіон.

Олів'є Жиру довелося тимчасово змінити ігрове амплуа в матчі 8-го туру чемпіонату Італії між Дженоа та Міланом.

Французький нападник вимушено вдягнув голкіперські рукавиці після вилучення свого земляка Майка Меньяна на 99-й хвилині. На ту мить у "россонері" вже не залишалося замін.

Відразу після цього генуезці виконували небезпечний штрафний, в результаті якого м'яч поцілив у перекладину, а на 104-й хвилині Жиру активно вступив у гру, сміливо вибивши м'яч рукою з-під ніг суперника й зафіксував шкіряного.

Відео

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Крім того, на 103-й хвилині червону картку отримав і воротар Дженоа — Хосеп Мартінес, але у господарів заміни ще були, тож його у воротах замінив профільний голкіпер Нікола Леалі.

В підсумку — перемога Мілана з рахунком 1:0 (гол забив Крістіан Пулішич на 87-й хвилині). Українець Руслан Малиновський з'явився у стартовому складі та, нічим особливим не відзначившись, був замінений на 68-й хвилині.

Огляд матчу

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