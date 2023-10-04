Конкурент Луніна грубо результативно помилився в матчі проти Наполі в Лізі чемпіонів - ВІДЕО

З цим воротарем можна боротися за місце в старті!

Джерело - Чемпіон.

Кепа Аррісабалаґа припустився грубої помилки в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі - Реал.

На 19-й хвилині воротар мадридців дуже невпевнено зіграв на виході під час подачі кутового, наслідком чого став гол Лео Естіґора.

Численні повтори дають зрозуміти, наскільки невдалою були дії іспанського голкіпера в даному епізоді - він просто махнув кулаком повз м'яч.

Відео (таймкод - 00:01:01)

Проте в підсумку Реал переміг із рахунком 3:2, закріпившись на першому місці групи С.

Нагадаємо, "вершкові" взяли Кепу в річну оренду з Челсі як заміну травмованому Тібо Куртуа. Прямим конкурентом Аррісабалаґи є українець Андрій Лунін, але головний тренер Карло Анчелотті більше довіряє саме воротареві збірної Іспанії.

Слід додати, що цього самого вечора інший наш голкіпер Анатолій Трубін провів феноменальний матч за Бенфіку в матчі проти Інтера.

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