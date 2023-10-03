Трубін: Знаю про зацікавленість Інтера минулого літа

Українець - про зрив переходу до чемпіона Італії

Джерело - Sportarena.

22-річний український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін знає про зацікавленість до нього міланського Інтера минулого трансферного вікна.

Про це заявив сам футболіст.

"Знаю про зацікавленість Інтера, агент мені розповідав, що Шахтар вів перемовини з чорно-синіми, але в підсумку не змогли домовитись про суму трансферу. Інтер - великий клуб, вони вийшли в фінал ЛЧ, звісно, що їхня зацікавленість була мені приємною", - заявив Трубін.

Влітку Анатолій Трубін став гравцем Бенфіки, яка заплатила за нього Шахтарю 10 мільйонів євро.

Як повідомлялося раніше, український воротар провів свій перший сухий матч за орлів, не давши забити Порту.