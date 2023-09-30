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Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО

І заразом провів свій перший сухий матч за нову команду
Сьогодні 11:55 Андрій Дунець 306 0
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
#Бенфіка, #Порту, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін дуже вдало зіграв у центральному матчі 7-го туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Порту.

Найяскравішим епізодом виступу новачка "орлів" став момент на 40-й хвилині, коли воротар збірної України виконав блискучий акробатичний сейв після потужного та прицільного удару Пепе з далекої відстані.

Просто погляньте на цей стрибок.

Відео

Також слід згадати вдалу дію Трубіна на 29-й хвилині, коли він випередив Мехді Таремі, вчасно вийшовши з воріт. Статистичні портали високо оцінили гру Анатолія: WhoScored – 7.5, Sofascore – 7.5.

У підсумку Бенфіка перемогла принципового суперника з рахунком 1:0 завдяки голу Анхеля Ді Марії на 68-й хвилині.

Це була четверта гра колишнього голкіпера Шахтаря за нову команду і лише перша – "суха".

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