Почеттіно: Мудрик - унікальний гравець

Вінгеру Челсі Михайло Мудрику належить зробити ще дуже багато для адаптації.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Говорячи про Михайла - звичайно, він дуже талановитий гравець, але з ним потрібно працювати не поспішаючи. Його культура і все інше абсолютно не схожі на латиноамериканську або будь-яку іншу.

Зараз він намагається бути більш відкритим, адаптуватися і бути більш залученим у будь-яку ситуацію - не тільки на полі, а й за його межами. Думаю, він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що таке командна гра.

Він унікальний. Я не можу згадати гравця, з яким міг би порівняти його, я не зможу згадати жодного. Це хороший виклик і для нас, і для нього", - розповів Мудрик.