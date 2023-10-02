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Почеттіно: Мудрик - унікальний гравець

Маурісіо Почеттіно висловився про адаптацію Михайла Мудрика.
Сьогодні 14:25 233 0
Почеттіно: Мудрик - унікальний гравець
Фото - gettyimages
#Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - isport.ua.

Вінгеру Челсі Михайло Мудрику належить зробити ще дуже багато для адаптації.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Говорячи про Михайла - звичайно, він дуже талановитий гравець, але з ним потрібно працювати не поспішаючи. Його культура і все інше абсолютно не схожі на латиноамериканську або будь-яку іншу.

Зараз він намагається бути більш відкритим, адаптуватися і бути більш залученим у будь-яку ситуацію - не тільки на полі, а й за його межами. Думаю, він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що таке командна гра.

Він унікальний. Я не можу згадати гравця, з яким міг би порівняти його, я не зможу згадати жодного. Це хороший виклик і для нас, і для нього", - розповів Мудрик.

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