Почеттіно: Мудрик - унікальний гравець

Джерело - isport.ua.
Вінгеру Челсі Михайло Мудрику належить зробити ще дуже багато для адаптації.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Маурісіо Почеттіно.
"Говорячи про Михайла - звичайно, він дуже талановитий гравець, але з ним потрібно працювати не поспішаючи. Його культура і все інше абсолютно не схожі на латиноамериканську або будь-яку іншу.
Зараз він намагається бути більш відкритим, адаптуватися і бути більш залученим у будь-яку ситуацію - не тільки на полі, а й за його межами. Думаю, він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що таке командна гра.
Він унікальний. Я не можу згадати гравця, з яким міг би порівняти його, я не зможу згадати жодного. Це хороший виклик і для нас, і для нього", - розповів Мудрик.
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